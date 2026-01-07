A voir, à lire

La photo aérienne avec un Drone

Par : Jean-Claude Barousse

La photo aérienne avec un Drone



La photographie au Drone est comme la photographie au sol. Si elle est aussi spectaculaire, c’est que nous ne sommes pas, ou très peu, habitué à ce genre de clichés. Mais, la photographie restant la photographie, il y a des techniciens, il y a des artistes. Chacun son point de vue, mais, il me semble que la technique doit se faire oublier pour laisser le pas à l’artistique ; ce qui n’est pas toujours évident.

Ceci dit, l’intérêt majeur de ce livre est qe l’auteur connaît son sujet et c’est peu de le dire. Il nous apporte les fondamentaux de la photo au Drone et est précis. Après les prises de vue, il passe même au labo numérique pour, sans doute, rappeler que tout bonne photographie passe cette étape, sauf rare exception. Et, comme toujours, s’il est rappelé que l’approche facilité de la faune appelle la photographie, ce n’est pas une raison pour ne pas la respecter. Rappelez-vous, un Drone fait du bruit et est invasif. Par ailleurs, il faut toujours le dire, l’utilisation d’un Drone est sujette à une réglementation très stricte qui parfois va même à son interdiction. Aussi renseignez-vous au préalable aux autorités compétentes, la Préfecture devrait pouvoir vous vous donner toutes les informations utiles.

La photo aérienne avec un Drone

Auteur : Édouard Salmon

Éditeur : éditions Eyrolles

168 pages

Prix public 23€Isbn13 978-2-416-02205-0

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

Chronique Site :www.jcbarousse.fr

E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)