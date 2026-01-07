A voir, à lire

52 Défis Photo au Drone

Par : Jean-Claude Barousse

livre 52 Défis Photo au Drone - livre 52 Défis Photo au Drone 52 Défis Photo au Drone



Ce petit livre ne vous apprendra pas à piloter un Drone, ni à faire de la photo quoique quelques conseils sont néanmoins dispensés de ci-delà. J’ai même appris qu’un panoramique vertical s’appelait en réalité Vertorama. Mais, il met entre vos mains 52 défis à réaliser au fil du temps et selon vos envies. Et, à défaut d’être un manuel scolaire, il vous donnera un bel aperçu des photographies que vous pouvez réaliser avec un Drone. Mais, bien que le sujet soit effleuré en introduction prenez la peine de vous tenir informé de la législation en cours là où vous désirez faire vos photos sous peine d’ennuis graves : amende, destruction de l’appareil, etc.

52 Défis Photo au Drone

Auteur : Fergus Kennedy

Éditeur : éditions Eyrolles

127 pages

Prix public 13,90€

Isbn13 978-2-416-02005-6

