A voir, à lire

Shooter comme WES

Par : Jean-Claude Barousse

livre Shooter comme WES - livre Shooter comme WES Shooter comme WES



Dans la durée, la photographie reste, pour beaucoup, une affaire de style. Mais, certains le cherche, d’autres n’en veulent pas. Ou encore, malgré tout, ils veulent continuer à photographier tout en dupliquant le style de l’autre, sa manière de… Ils ne seront pas punis car qui n’a pas essayé de singer tel ou tel grand photographe ? Et, si c’est votre cas, ce livre va l’aggraver. Mais, en plus il vous donne la méthode et vous pourrez photographier avec la manière de. Pour tenter reproduire l’univers d’un réalisateur de cinéma, ce qui n’est pas contradictoire.



Et, mine de rien, ce livre vous (re)donne certaines bases photographiques ; ce qui est beaucoup. Maintenant, que vous soyez pour ou contre, rien ne vous empêche d’apprécier la qualité des photos données. Peut-être même que cela vous donnera des idées pour une nouvelles série personnalisée.

Shooter comme WES

Auteur : Adam Woodward

Photographe : Liz Seabrook

Éditions : Eyrolles

160 pages (tout compris)

Prix public 21€

Isbn13 978-2-416-02203-6

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

Chronique Site :www.jcbarousse.fr

E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)