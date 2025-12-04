  1. Vous êtes ici :  
  2. Accueil
  3. A voir, à lire
  4. Shooter comme WES
TROUVEZ DE NOUVEAUX CLIENTS
Guides Google Ads 100% Pratique par Activité
Google Ads pour les artisans
Google Ads pour les restaurants
Google Ads pour les avocats
Google Ads pour les hypnotherapeutes
Google Ads pour les photographes
Google Ads pour les psychotherapeutes
Google Ads pour les petits budgets
Google Ads Commerces de proximité
Google Ads pour les elagueurs
OFFRE DE LANCEMENT 29 €

- Découvrez tous nos cours photo sur cours-photophiles.com et en vidéo sur notre chaine YouTube !

A voir, à lire

Shooter comme WES

A voir, à lire. Affichages : 50

Par : Jean-Claude Barousse

livre Shooter comme WES
livre Shooter comme WES - livre Shooter comme WES
Shooter comme WES
 

Dans la durée, la photographie reste, pour beaucoup, une affaire de style. Mais, certains le cherche, d’autres n’en veulent pas. Ou encore, malgré tout, ils veulent continuer à photographier tout en dupliquant le style de l’autre, sa manière de… Ils ne seront pas punis car qui n’a pas essayé de singer tel ou tel grand photographe ? Et, si c’est votre cas, ce livre va l’aggraver. Mais, en plus il vous donne la méthode et vous pourrez photographier avec la manière de. Pour tenter reproduire l’univers d’un réalisateur de cinéma, ce qui n’est pas contradictoire.


Et, mine de rien, ce livre vous (re)donne certaines bases photographiques ; ce qui est beaucoup. Maintenant, que vous soyez pour ou contre, rien ne vous empêche d’apprécier la qualité des photos données. Peut-être même que cela vous donnera des idées pour une nouvelles série personnalisée.

 

Shooter comme WES
Auteur : Adam Woodward
Photographe : Liz Seabrook
Éditions : Eyrolles
160 pages (tout compris)
Prix public 21€
Isbn13 978-2-416-02203-6

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique
Chronique Site :www.jcbarousse.fr
E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)

Toutes les catégories d'articles

Au service de la photographie depuis 2001