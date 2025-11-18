Test site WhiteWall

A voir, à lire

Par : Jean-Claude Barousse

WhiteWall est un site sur lequel vous pouvez éditer votre photo préférée et l’obtenir in fine dans un beau cadre choisi par vos soins.

Mais, tout d’abord, il vous faut passer quelques étapes.

1- Accueil du site

Le site est fonctionnel, presque ludique. Sur sa page d’accueil qui logiquement sert également d’annonce, figure en haut à droite un bouton vert pour le transfert envisagée. Évidemment, vous avez déjà sélectionné votre photo et savez où elle se trouve dans machine numérique : ordinateur ; tablette ou téléphone. Cliquez sur le bouton

2- Téléchargement de votre image

Une fenêtre s’ouvre et vous invite au téléchargement. Sympa, mais surtout pratique, cette possibilité de glisser-déposer vote image à partir de votre système ou, plus classiquement, cliquer sur le bouton pour y avoir accès. Simple et rapide, sauf que… dans le corps de la fenêtre figurent les conditions d’acceptation de votre fichier.

3- Validité du fichier

Certes, le type de fichier est assez étendu. De toutes façons, en règle générale, vous avez un fichier .Jpg, surtout si votre prise de vue est faite via un smartphone. Ceux qui photographient en Raw (fichier brut) savent qu’ils doivent en faire la conversion. Mais, attention, à la taille du fichier et surtout sa résolution. Vous n’échapperez pas à des manipulations que certains ne savent pas faire.

4- Transfert

Que ce soit en Glisser-déposer ou transfert manuel, le téléchargement se fait rapidement. Votre photo s’affiche sous forme de vignette vous permettant de vérifier qu’il s’agit de la bonne – ne souriez pas, l’erreur arrive plus d’une fois. Une croix verte apposée en haut à sa gauche confirme sa validité. Il ne vous reste plus qu’à poursuivre le processus.

5- Configurateur

Vous avez cliqué sur la barre verte et le configurateur s’affiche. Par défaut, en petit et adossée au mur, l’image apparaît. Mais une simulation en 3D, plus attrayante est possible. Toutefois, le plus important est le panneau de droite. Vous pouvez, et devez, c’est préférable, vérifiez chaque section pour que votre tirage corresponde à vos souhaits.

6- Taille et recadrage

Le prix affiché en bas correspond au prix de base pour un format de 20,4*10cm . En cliquant sur taille et recadrage, d’autres formats sont disponibles. Et les prix s’élèvent rapidement. Dès la deuxième option, 40,8*20cm, il est de 78,95€ pour aller jusqu’à 1 354,95€ pour une taille Max 224,5*110cm. Les étoiles vertes certifient l’adéquation de la résolution par rapport au format choisi.

7- Optimisation d’image

Vous devrez cliquer sur le bouton en bas du panneau pour valider votre modification. Il en sera ainsi pour chacune des autres options changée. Mais, elles ne sont pas toutes payantes. Il en est ainsi de Optimisation d’image dont un pré-réglage est appliqué d’office ; mais, il peut être modifié à votre convenance. Même si cela change vos propres réglages, acceptez pour un meilleur résultat.

8- WhiteWall UltraHD

Il en est de même pour l’option WhiteWall UltraHD appliquée par défaut qui est censée d’adopter votre photo à la technique d’impression de l’image. Et, encore une fois, conservez cette modification faite par défaut pour un bon résultat. Mais, vous avez encore la possibilité de la décliner en cliquant sur le bouton WhiteWall UltraHD une fois son panneau ouvert.

9- Profil et couleur du cadre

Là encore, vous avez le choix d’un cadre pour la mise en valeur de votre photo – perso, je préfère sans cadre, mais c’est une affaire de goût bien personnel. Ceci dit, c’est ludique et vous avez automatiquement l’aperçu de votre choix. Vous choisissez la nature du cadre et pouvez voir en direct l’effet. Attention, il est évident que les prix peuvent s’envoler rapidement.

10- Verre acrylique

Vous avez le choix de trois épaisseurs du verre acrylique reposant sur votre photo. Cela peut donner plus de profondeur à l’image et mieux la protéger. De plus, l’option n’est pas trop élevée puisque passer de 2mm d’épaisseur, choix par défaut, à 6mm revient à 14€ de plus voire 6€ si vous optez pour l’intermédiaire, soit 4mm.

11- Suspension

Les suspensions prévues, par défaut, sont adaptées au format désiré de l’image – en tenant compte de l’éventuel cadre choisi – et semblent largement suffisantes. Il existe bien une autre possibilité d’une accroche directe par cheville murale. Mais, elle oblige à faire des trous dans l’image, quatre en conséquence, ce qui n’est vraiment pas esthétique. Et de plus, c’est payant…

12- Polyptyque Photo

Il existe d’autres options plus ou moins intéressantes selon les besoins. Par exemple, Polyptyque Photo vous permettra de faire jusqu’à 4 segments de votre image ; ce qui peut être une bonne idée faisant sortir celle-ci des autres tableaux. Le surcoût est de 27€, ce qui peut être intéressant. Passons maintenant au nerf de la guerre : le paiement !

13- Récapitulatif

histoire de vérifier que tout est en ordre et qu’aucune erreur n’a été commise, une fenêtre, reprenant votre image avec toutes les options comprises dans le prix indiqué – remarquez que le système de fixation valant 11€ est inclus – s’affiche. Vous pouvez en toute tranquillité soit valider votre demande en allant dans votre panier, soit revenir sur vos critères.

14- Au Panier

Le panier n’appelle aucun commentaire spécifique à ceux que vous avez déjà rencontrés lors de vos précédents achats sur Internet. Toutefois, vérifiez bien les frais de livraison, variables selon le poids de l’envoi pour ne pas être surpris. Par ailleurs, curieusement, il vous est laissé, une nouvelle fois, la possibilité annihiler la seule option Optimisation de l’image. C’est ok ? Validez votre commande !

En attente de livraison :

Désormais, l’attente se fera de savoir quand la livraison sera effectuée afin de connaître la qualité de l’œuvre créée. Mais, dans le courriel de confirmation que vous recevrez – un compte doit être obligatoirement créé – il est indiqué que cette commande arrivera dans les 10 jours ouvrables ; attendons…

Et, elle est arrivée 8 jours après, soit bien avant le délai indiqué en tenant compte des jours fériés ! L’emballage est super propre. On ne voit pas trop ce qui aurait pu arriver à cette commande. Divers documents sont livrés. Notamment une note synthétique pour l’accroche et l’entretien. Il est précisé que deux accroches au mur sont nécessaires ; bien vu étant donné le poids du tableau.

Aussi intéressant est le QR Code pour accèder à une page renseignant les questions les plus fréquentes. Si ce n’est pas suffisant, vous pouvez envoyer une demande pour être assisté.

Le résultat est probant : les couleurs sont bien rendues, le support est nickel.

Résultat

Très rapidement, et facilement, vous obtenez un très beau tableau mettant bien en valeur votre photo. La qualité avant tout. C’est du travail de pro qui devrait plaire pour vos futurs cadeaux ou expositions photos. Approuvé

