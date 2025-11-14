A voir, à lire

La Photo de Nu

Par : Jean-Claude Barousse

La première de couverture annonce La Photo de Nu – Pose – Composition – Éclairage.

Et pourtant, on voudra ce que l’on voudra, outre le(s)modèle(s) le post traitement reste de grande rigueur. D’ailleurs, le livre donne une très bonne place au traitement de ce sujet. Amenez suffisamment de matière pour la révéler en labo numérique. Déjà les images donnent à voir, mais ne vous en contentez pas. Lisez pour mieux comprendre. Autrement, pour les amateurs du genre ce livre est une vraie mine d’or et s’il vous donne un maximum de conseils pour bien faire, c’est à vous d’en faire bon usage pour sortir Votre Photo !

Surtout ne tentez pas de copier. Servez-vous de l’expérience, du savoir-faire de l’auteur pour gagner du temps et aller à l’essentiel. Chaque détail a son importance. Bien entendu du choix du modèle, de l’environnement, des conditions de prise de vue,etc.

Mais une chose certaine, même sans lire cet ouvrage – ce que je ne vous conseille pas – c’est que c’est par l’exercice que vous saurez faire. Entraînez-vous !!!

La Photo de NU

Auteur-photographe : Philippe Bricart

Éditeur : Eyrolles

247 pages – Prix public 26€

Isbn13 978-2-416-01950-0

