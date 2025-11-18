A voir, à lire

Trop, c’est peut-être trop

Par : Jean-Claude Barousse

Trop, c’est peut-être trop - Trop, c’est peut-être trop Trop, c’est peut-être trop



Trop, c’est peut-être trop

Marre d’adobe avec son Photoshop qui s’éloigne de plus en plus de la photo. Comme tout abonné à sa solution d’abonnement qui nous rend prisonnier, je reçois la nouvelle mise à jour V27.0. Et que propose-t-elle ?

Des améliorations concernant l’utilisation de l’IA (Intelligence Artificielle) qui m’inciterait à utiliser les images des partenaires de cette société désormais trop commerciale. A

insi, sans le demander vraiment, je suis lancé vers un site me proposant diverses images qui me fatiguent à plusieurs titres. Ces dernières me semblent avoir un goût anglo-saxon que je trouve trop amer. De plus, l’utilisation gratuite est limitée mensuellement, après c’est payant : vous êtes prévenu ! Et ensuite, l’envoi de ces possibilités pourraient bien me faire croire en ma médiocrité photographique. Est-ce trop demander à ce bailleur que de nous donner des outils perfectionnés pour faciliter notre création ?

Jusqu’à maintenant, l’utilisation de l’IA avait, malgré quelques velléités, pour but d’augmenter l’utilité de ces outils, les rendait plus performant. Et, vous étiez content d’obtenir votre photo à partir de votre prise de vue. Mais, cette IA devient trop invasive, nous rend impersonnel. Attention, je ne suis pas contre pour ceux qui sont intéressés ; mais j’aimerais que ma cotisation mensuelle*12 me serve à moi pour ma création personnelle et non un guidage vers d’autres lieux. Est-ce possible ?

Oui, je connais la réponse, sans avoir consulté chat machin chose : Photoshop est tout d’abord réservé aux graphistes, professionnel de préférence, la photographie n’étant qu’un petit élément de la gamme de leurs possibilités. Pour la photo, il existe LR (LightRoom) et c’est bien ainsi. NON, NON, non, j’utilisais Psp bien avant la venue de ce petit dernier et j’entends bien continuer. D’ailleurs, si Adobe avait la puissante idée de ne proposer à l’abonnement QUE Photoshop avec une bonne réduction en Euros, cela me remontrait le moral. Mais, j’ai la désagréable impression de faire partie du passé !!

Trop, c’est peut-être trop - Trop, c’est peut-être trop

Image entièrement créée par l’TA avec le prompt « placer un couple, au tiers bas de l'image, fille et garçon, s'embrassant sur une plage avec une mer calme au coucher du soleil. » Pour le tiers de l’image, on repassera. Mais, le pire en zoomant dans cette invention.

Trop, c’est peut-être trop - Trop, c’est peut-être trop

Sans parole ; cherchez les 7 erreurs….

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

Chronique Site :www.jcbarousse.fr

E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)