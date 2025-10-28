  1. Vous êtes ici :  
Découvrez tous nos cours photo sur cours-photophiles.com et en vidéo sur notre chaine YouTube !

A voir, à lire

Nature Sauvage

Affichages : 47

Par : Jean-Claude Barousse

Vous aimez la nature, pas forcément à cause de la prise de conscience du réchauffement climatique, mais pourquoi pas ? Quoiqu’il en soit, ce livre devrait vous (re)sensibiliser sur ce que nous avons à voir tous les jours pour peu que l’on accepte d’en prendre la peine. Mais, les photographes animaliers, mais aussi de paysages naturels – à propos, amusante cette photographie d’un banc vide expliquant toutefois, que nombre d’insectes, quasi invisibles se promènent sous les feuilles d’automne. De bien belles images, dont certaines font enrager de ne pas les avoir prises soi-même. Mais, peut-être, aidé des explications du texte présenté, ce sera pour la prochaine fois. Prenez le temps de goûter ces aplats photographiques juste après la 1ère et avant la 4ème de couverture…

Désolé, de n’aller plus loin, mais ce livre m’a (re)donné l’envie d’y retourner dans cette forêt de quasi proximité.
Bonnes photos.

Nature sauvage

Auteur : François Moutou accompagné de plein de photographies de photographes ou dans des bases de données bien connues de certains amateurs.
Éditeur : éditions Quae
143 pages (y compris les références bibliographiques et crédits iconographiques)
Prix public 26,50€
Isbn 978-2-7592-4116-3

