Quand la photographie avait du sel

Par : Jean-Claude Barousse

Ce livre ne manque pas de sel (argentique). Et, je suis entièrement d’accord avec l’auteur de la préface qui trouve ce terme dans le titre un peu « nostalgique ». Je dirais même, pour moi, le début du « c’était mieux avant ». Il faut dire qu’écrire un livre sur les photographes sans éditer de photographies, même si quelques unes sont insérées au 1/3 du livre, c’est d’un snobisme direction l’élite. Mais, néanmoins, il est intéressant de poursuivre la lecture, jusqu’au bout s’entend. Car, très certainement, en votre qualité de photographe, vous (re)trouverez des scènes comparables que vous avez vécues. Pour moi, c’est le cas, même si je n’ai pas fréquenté ces célébrités trop souvent adulées. Mais, il est vrai que, bien souvent, la célébrité, lors des expositions, c’était soi-même. Elle était toutefois partagée lorsque l’on était plusieurs.

Mais ce livre se lit bien, très bien même. Il nous emmène de 1967 à nos jours, 2024, pour suivre les tribulations d’un photographe en herbe qui deviendra vite grand. Le sel de ce bouquin est les rencontres avec d’autres photographes que vous avez peut-être connus. Si vous aimez la photo, vous ne serait pas dépaysé, mais surpris de savoir qu’à cette époque, 1970, une photo se vendait 1 000frs, alors qu’aujourd’hui, il vous arrive de pleurer pour être édité. A mettre en toutes mains de photographes et autres. Même si j’ai du mal à digérer qu’il puisse dire, juste avant l’épilogue, que l’histoire de la photographie se termine au plan film et sel d’argent en omettant volontairement le numérique. La sentence me paraît bien trop salée. Et puis, cette manie de snober le numérique où pourtant de beaux monochromes peuvent être obtenus semble d’un passé, lui, bien révolu.

Quand la photographie avait du sel

Auteur : Bernard Just

Editeur : Vérone

376 pages presque sans photos

Prix public 25€

Isbn 9791042304027

