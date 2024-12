A voir, à lire

L’évolution de la formation en ligne : comment les plateformes changent notre façon d’apprendre ?

Autrefois, les salles de cours ou les ateliers étaient les seuls cadres de formation qui existaient. Mais peu à peu, les plateformes de cours en ligne affluent et proposent des solutions pratiques à des apprenants du monde entier. Cet article explique comment les interfaces transforment la façon d’apprendre.

En favorisant l’apprentissage à son propre rythme

L’apprentissage à son propre rythme est une approche par laquelle les apprenants peuvent progresser à leur propre vitesse. Dans une salle de cours physique, les élèves bénéficient d’un emploi du temps fixe. Par contre, ce mode d’apprentissage permet aux étudiants d’apprendre selon leur propre rythme.

La plateforme Coursera est un exemple d’interface qui propose des cours auto-rythmés. Les apprenants inscrits peuvent accéder à une large bibliothèque de cours dispensés par des écoles supérieures et de grandes entreprises. Le site accompagne les cours de vidéos, de quiz ou encore de lectures.

Par l’apprentissage au moyen des vidéos de formation

En dehors de la plateforme précédente, on compte également les sites de cours en ligne disponibles exclusivement en vidéo. Ces sites misent sur le fait que les personnes assimilent mieux les cours quand ils sont présentés sous formes de visuels. À cet effet, plusieurs centaines de milliers de cours sont mis en ligne pour offrir des expériences d’apprentissage immersives à leurs abonnés.

Le processus d’apprentissage des cours sur ces interfaces demeure relativement accessible aux apprenants. Cependant, la lecture des fichiers requiert une connexion Internet à haut débit et de qualité supérieure.

L’une des plateformes qui s’alignent sur ce format de cours en ligne est Elephorm. Au moment d’acheter son abonnement, l’abonné choisit entre une offre mensuelle ou une formule annuelle. Depuis le tableau de bord de son espace personnel, il peut parcourir le catalogue pour choisir les catégories qui répondent à ses besoins. Ensuite, il procède à la sélection de sa formation et appuie sur Play, pour lire la vidéo de cours.

En mettant en avant un apprentissage collaboratif

Les plateformes d’apprentissage collaboratif mettent en évidence l’interaction entre les principaux étudiants inscrits. Elles permettent des échanges d’idées par le biais de forums de discussion, de groupes de travail et de projets collaboratifs, entre autres. Elles développent l’esprit d’équipe et aiguisent les compétences en communication.

Le site edX propose dans ce contexte des cours en ligne dans une gamme variée de domaines académiques. Certains modules intègrent des projets de groupe destinés à encourager les élèves à travailler ensemble pour résoudre des projets complexes.

En proposant un apprentissage personnalisé

L’enseignement adaptatif est un mode d’apprentissage qui s’appuie sur des algorithmes pour personnaliser les cours selon les besoins de chaque apprenant. Khan Academy est un exemple d’interface axée sur l’apprentissage adaptatif pour proposer des contenus personnalisés.

Les utilisateurs de cette plateforme ont accès à des cours interactifs et à des exercices pratiques taillés selon leur évolution. Grâce aux rapports détaillés disponibles sur l’interface, les apprenants peuvent déceler les domaines qui requièrent des améliorations.

Les cours en ligne : une transformation radicale des modes d’apprentissage

En résumé, les plateformes de formation changent la façon d’apprendre en permettant de suivre les enseignements à son rythme et par des vidéos. Elles proposent des formations via des projets collaboratifs et des contenus personnalisés taillés sur leurs besoins.