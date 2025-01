A voir, à lire

Europa

Par : Jean-Claude Barousse

Europa Europa

En français comme en anglais, la spécialiste de la photographie fait une dédicace pour ce livre présentant de bonnes prises de vue choisies sur une période allant de 1981 à 2013. Prises de vue seulement car je ne suis pas persuadé que l’édition du livre reproduise vraiment les nuances de ces noir et blanc pourtant prometteurs. Ensuite, les aplats ne sont pas bons ; heureusement qu’il y a peu de photographies, dont celle de la couverture du livre demandant une double page. Après, il n’y a plus d’histoire, seulement des photos éparses que l’on regarde, admire parfois, sans aucune difficulté. Ou plutôt l’histoire peut se voir justement au défilé des pages. En fin de livre sont indiqués le pays de la prise de vue. Toutefois, est-ce que cela justifie le titre Europa ?

Europa

Auteur : Dominique Souse

Éditeur : Mare et Martin

212 pages

Prix public 29€

ISBN : 978-2-362-22099-9

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

Chronique Site :www.jcbarousse.fr

E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)