Photoésies

Par : Jean-Claude Barousse

Photoésies

L’idée d’adjoindre des poésies à des images n’est pas nouvelle. Certains artistes peintres, d’ailleurs, adorent, par exemple, réaliser leurs toiles autour d’une photo qui les inspire. Mais, il est toujours intéressant pour le photographe que des personnes donnent leur avis sur une de leurs images, avec l’excuse d’un texte, d’un poème et pourquoi pas poésie ; cette dernière reposant essentiellement sur une émotion? Toutefois, ici, dans ces pages, l’exercice va plus loin puisque c’est l’auteur photographe qui nous transmet ses sentiments personnels que dégagent les photographies qu’il nous livre.

Alors, laissez-vous embarquer. Sont-ce les photographies ou les poésies qui vous toucheront le plus ? Ou peut-être les deux ensemble ou alors rien ne vous touche, tout vous dépasse… A vous de juger, de porter pierre à l’édifice.

Photoésies

Auteur poèmes et photos : Nicolas Gruszka

Éditeur : éditions du Panthéon

143 pages dont quelques photos

Prix public 16,50€

Isbn 978-2-7547-7190-0

