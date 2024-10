A voir, à lire

La grande histoire de la PHOTOGRAPHIE

Par : Jean-Claude Barousse

La grande histoire de la PHOTOGRAPHIE La grande histoire de la PHOTOGRAPHIE - La grande histoire de la PHOTOGRAPHIE

C’est du vraiment lourd, dans tous les sens du terme. J’avoue, lorsque j’ai reçu la proposition de faire une chronique sur ce livre, j’ai eu des doutes sur le sérieux du sujet. Car vouloir raconter l’Histoire de la Photographie, cela me paraissait insensé. Mais, à la visualisation des photographies données et à la lecture des textes qui soutiennent bien l’ensemble, un seul adjectif me vient à l’esprit : SUPER !!

Il y a de tout, bien sûr, le chemin passe par Daguerre, la manière de fixer l’image, etc. C’est du connu, mais cela fait du bien de le rappeler. Comme ces photos de tous genres célèbres ou pas, traduisant l’époque où elles ont été faites, dites artistiques comme ces beaux flous présentés ou ces superbes portraits et bien d’autres encore. Si les aplats ne sont pas formidables – cela revient très cher à éditer – ils ne nuisent pas à la qualité des grands formats.

Prenez le temps de feuilleter, de regarder, de lire aussi ces textes instructifs. Et certain d’une chose : vous aurez à cœur de conserver ce bel ouvrage sur une étagère, au côté de vos livres les plus chers. L’histoire de cette photographie débute en l’année 1825 pour terminer à l’ère numérique de nos jours où pourtant, comme une nouvelle tendance, une petite photo marquante que je vous laisse découvrir.

La grande histoire de la PHOTOGRAPHIE

Auteur : Tom Ang

Éditeur : Larousse

383 grandes pages et plus d’images avec un imposant index

Prix public 39,95€ (Isbn 978 – 2 – 03 -606602 - 1

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

Chronique Site :www.jcbarousse.fr

E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)