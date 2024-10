A voir, à lire

Par : Jean-Claude Barousse

Même si les aplats des grandes photographies ainsi exposées ne sont pas parfaits, cela n’empêche pas la volonté de poursuivre la lecture de ce livre tant les dites sont vraiment belles. Ne vous y trompez pas, bien que les couleurs soient très vives, il ne s’agit pas de peintures ou alors uniquement de la peinture photographique.

Et ne faites pas comme si faux amateurs, prenez le temps du regard pour y déceler l’essentiel, ce que vous avez envie d’y voir. Car à coup sûr, à chaque lecteur, sa propre interprétation de ce qu’il a vu. Et, n’oubliez pas de vous attarder aux quelques textes renforçant le tout.

Et, je suis ravi d’avoir reçu ce très beau livre même si l’expression gravée « Ouvrage gratuit Ne peut être vendu » porte le cachet du tampon de la mesquinerie : qui n’aurait pas envie de conserver cet ouvrage dans sa propre bibliothèque ? Mais, ce n’est pas un coup de l’auteure, alors le livre a été lu, regardé, relu et encore re-re-gardé. Admirer, c’est déjà l’acheter. Alors n’attendez pas.

Pour ceux qui sont ou seraient à Liège, n’hésitez pas à aller voir son exposition qui se tient au musée La Boverie jusqu’au 10 novembre 2024

éternelle renaissance

Auteure/artiste photographe : Carine Doutrelepont

Éditeur : La Martinière

Beaucoup de belles photos soutenues par de fortes légendes – Prix public 35€

Isbn 9 – 791040 - 120926

