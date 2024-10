A voir, à lire

Le pain, une croustillante histoire

Par : Jean-Claude Barousse

C’est croustillant, mais aussi très appétissant. L’histoire du pain, cela vous donne faim ? En tout cas, l’envie d’aller plus loin. Et c’est bien une des parties de ce livre retraçant certes l’histoire, mais aussi le chemin du pain au travers les pays.

Où l’on s’aperçoit que le blé tourné en farine, cuite au four ou, parfois, à la cendre, n’est pas qu’affaire française. Mais, une légende d’une image de boulangerie, en fin de livre, rappelle une bien triste nouvelle : le pain est désormais fabriqué à 50 % par l’industrie.

Oui, une image car il y a de nombreuses photographies pour soutenir à propos les textes. Et, à croire, l’imposante liste des « Crédits Photographiques », nombreux sont les photographes qui aiment le pain !!

Le pain

Une croustillante histoire

Auteur : Eric Birlouez

Éditeur : Éditions Quae

160 pages – Prix public 29€ (Isbn 9978 – 2 – 7592 – 3940 – 5

