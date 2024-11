A voir, à lire

Paysannes

Par : Jean-Claude Barousse

La réception de ce livre me donne la joie de recevoir un bel ouvrage. La couverture avertit : elle nous informe que les images données à l’intérieur ne se contenteront pas d’y rester mais progresseront dans votre imaginaire. Et les deux premières photographies ne font que confirmer l’impression d’ensemble – de très bonne qualité au demeurant.

Il y a des photographies de femmes, prises dans leur cuisine qui parfois fait tout leur intérieur. Des femmes à qui on ne la raconte pas. Qui ont vécu, beaucoup sans le vouloir, comme un certain service obligatoire, c’était ça ou rien. Certaines le regrettent, d’autres ont apprécié.

Mais ces visages, ces postures montre la réalité que l’on devine de leur labeur. Et ces bras, surtout les mains qui n’en finissent pas au point qu’il semble que ces femmes ne savent pas où les mettre, sauf lorsqu’elles sont équipées de béquilles ou de canne. Mais, ils elles en disent long sur le travail effectué de ces paysannes.

Il y a aussi ces photos de paysages. Des bouts de territoire, des bouts de ferme qui impressionnent par tant de simplicité, de vérité. Les photographies ont été prises à la chambre, technique que peu de photographes pratiquent désormais même les fondus de noir et blanc. Dommage qu’il n’ait pas pris le temps d’en dire plus. Et, puis, aussi, il y a ces courtes pages nichées au cœur du livre comme dans un cocon, écrite, excusez du peu, d’une auteure écrivaine ayant jadis remporté un prix Renaudot ? Que dis-je deux, l’un dans sa jeunesse, l’autre dans sa vie d’adulte. Livre à conserver obligatoirement dans sa bibliothèque car vous aurez loisir et plaisir à le revisiter ou le faire admirer.

Auteur photographe : Alexis Vettoretti

Auteure écrivaine : Marie-Hélène Lafon

Éditeur : Ulmer

128 pages pour 160 photos – Prix public 35€

Isbn 9782379223938

