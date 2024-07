A voir, à lire

La Lumière de Studio pour le Portrait

Par : Jean-Claude Barousse

La Lumière de Studio pour le Portrait La Lumière de Studio pour le Portrait

Un livre photo de belle facture mais froid, comme la majorité des modèles d’éclairage studio proposés. Mais, avec ses courts commentaires, les éléments précis de prises donnent à savoir à celui qui veut connaître, donnent un rappel de connaissance à celui qui croit savoir.

L’essentiel est là et donnera matière à qui veut la prendre ou l’apprendre. Avec ces bases données, l’amateur pourra sans grand risque de perte reproduire les quelques 194 modélisations offertes. Il pourra même avec sa propre imagination, son propre talent, aller plus loin et personnaliser vraiment son travail.

Rien que pour cela, et c’est déjà beaucoup, il ne faut pas laisser ce livre de côté !! Mais, lisez bien bien les premières pages qui s’offrent comme un mode d’emploi de celles qui suivent.

La Lumière de Studio pour le Portrait

Auteur : Dominique Agius

Éditeur : Eyrolles

355 pages

Prix public 30€

Isbn 978 – 2 – 416 – 01614 - 1

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

Chronique Site :www.jcbarousse.fr

E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)