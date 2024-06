A voir, à lire

Photographier le ciel avec un Smartphone

Par : Jean-Claude Barousse

PETIT PATRON

L’auteur affirme et prouve que l’on peut faire de belles photos avec … un smartphone. Rien que pour cela, le livre qu’il présente vaut son pesant d’étoiles qu’il nous sert plein les yeux. Et il le démontre pour la photographie du ciel. Bien entendu, il faut veiller que son smartphone donne les possibilités des fichiers Raw – même si Jpg va bien aussi – la vitesse Pose longue, etc. (le reste des besoins étant dans le bouquin, lisez-le). Et, même si les résultats ne seront pas à la hauteur des boîtiers reflex ou hybrides, il est nettement plus aisé de faire ses prises de vues avec un smartphone qu’un vrai appareil photo. Mais, ce livre va plus loin en vous initiant aux splendeurs contenues au-dessus de votre tête. L’initiation va plus loin en rappelant certaines bases de la photographie en général y compris l’utilisation de certains logiciels gratuits qui n’ont rien à envier aux payants.

Alors, ouvrez les pages pour élargir votre horizon même si l’on peut relever quelques petites coquilles telles un avant/après inversé par exemple ou des indications non visibles sans doute dues à l’édition papier...

Photographier le ciel

avec un Smartphone

Auteur : Patrick Lecureuil

Éditeur : DBS

121 pages

Prix public 14,90€

ISBN 978 – 2 - 8073 – 5915 - 4

