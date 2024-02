A voir, à lire

Petit Patron

Par : Jean-Claude Barousse

PETIT PATRON

Petit Patron - Petit Patron

Un livre photographique original, de parti pris. Sur chacune des photographies proposées le même homme – auteur photographe – et sur la plupart un accessoire : le fauteuil patronal. Ce sont de belles photos, bien mises en valeur par une édition sérieuse, une belle mise en page racontant une histoire d’un chef d’entreprise lambda de sa préparation à sa réussite jusqu’à sa faillite en passant par l’abandon bancaire ou de soi-même…

Si les photos sont belles, c’est surtout du au traitement spécifique qui leur a été apportée par l’auteur-photographe qui visiblement fait tout par lui-même. Mais, je vous laisse le plaisir de découvrir par vous même ce très beau livre. Les anglophones trouveront plaisir à trouver des textes qui leur parlent ; quant aux photos, nul besoin de traduction. Et, si vous avez l’intention de faire un cadeau, pensez tout d’abord à vous même …

Petit Patron

Auteur-Photographe (et le reste aussi): Lecourieux-Bory

Editions Rayonnantes Entreprises et Management

132 pages dont 128 photos

Prix public 40€

Isbn 978-2-9588391-2-3

Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique

Chronique Site :www.jcbarousse.fr

E-mail : jcbarousseATfree.fr(remplacer AT par @)