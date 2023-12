Photographes du mois

Ariel Alexandre

BIOGRAPHIE

Ariel Alexandre ( 83 ans, autant le dire ! ) a publié des photos dans Planète, Asahi Camera (Japon), Fiction, ainsi que diverses revues photo dès la fin des années années 60 (de l’autre siècle).

A la même époque, il a réalisé de nombreuses couvertures de livres pour Denoël, Le Livre de Poche, etc.) et participé à plusieurs expositions, personnelles et collectives. A Paris, Berlin, Vence, etc.

En 1970, pour des raisons impérieuses, il a fait un autre métier (fonctionnaire international) et n'est revenu à la photo - numérique cette fois - qu’en l’an 2005, après avoir pris ... sa retraite de fonctionnaire international.

Plus récemment, il a décidé de se faire aider par … l’intelligence artificielle.

Ses photos sont donc maintenant une combinaison de véritables photos prises avec des appareils à pellicule ou des appareils numériques, et traitées ensuite via des logiciels de traitement des images et deux systèmes d’intelligence artificielle (encore à leurs balbutiements).

SERIE 3

TITRE DE LA SERIE : Avec ou sans IA

SERIE 2

TITRE DE LA SERIE : Imaginaires

SERIE 1

TITRE DE LA SERIE : Imaginaires