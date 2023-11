Photographes du mois

Lin Zhipeng (alias 223)

BIOGRAPHIE

Lin Zhipeng (alias No.223) Né à Guangdong, en Chine en 1979, Lin Zhipeng (alias No.223) est un photographe et écrivain indépendant basé à Pékin. Créé en 2003, son blog « North Latitude 23 » où il publiait des photos du quotidien accompagnées de courts textes a reçu des millions de vues et l’a rendu célèbre auprès de la communauté web. Présentées pendant des années dans des expositions collectives en Chine et à l’étranger, les œuvres de Lin ont également fait l’objet de plusieurs expositions personnelles tant au niveau national qu’international (Delaware Contemporary Museum ; Collection Walther Ulm ; Galerie De Sarthe Pékin ; Stieglitz19 Galerie Anvers ; M97 Gallery Shanghai, etc.). Il a publié des livres de photographie en Chine, en France, au Canada, au Japon et en Italie.

Lin est une figure de proue de la nouvelle photographie chinoise émergeant au cours de la dernière décennie, popularisant son travail à l’origine via les médias sociaux et d’autres plateformes en ligne, ainsi que ses fanzines auto-publiés. Le travail de Lin en est venu à refléter et à définir un certain zeitgeist de la génération post-80 et 90 de la jeunesse chinoise non conventionnelle. Des fleurs fanées enchevêtrées de tons chair, une myriade de motifs se mêlant à une ambiguïté émotionnelle à la fois d’amour et de chaos, de fantaisie et d’érotisme. Les œuvres de 223 sont saturées d’un doux sentiment d’insouciance, d’une innocence ludique et d’un certain optimisme au milieu d’un mode de vie hédoniste allant à l’encontre des plaisirs attendus et des pièges du rêve de la classe moyenne.

Chez Lin Zhipeng, tout est teinté d’une séduction résolument pop. La couleur, les formes, les textures, les cadrages utilisés sont symptomatiques d’une culture visuelle bercée par le flux d’images, de corps et de symboles qui ont marqué notre entrée dans le deuxième millénaire. Loin de la critique traditionnelle et peu constructive d’une « surconsommation » ou d’une « saturation » des images, celles de l’artiste célèbrent la vitalité de sa génération, à commencer par la mise en scène de sa vie et de celle de son entourage. Mêlant amour et chaos, fantaisie et érotisme, ses photographies agissent comme le journal poétique collectif d’une génération désireuse d’échapper aux pressions sociales et d’aspirer aux plaisirs de la vie dans une société aussi indifférente qu’en pleine évolution.

ACTUALITES

Amour Défendu / Exposition de photographies, de vidéos et de performances par Lin Zhipeng alias 223

Commissariat et production : Anna Mistal

SITE INTERNET

https://anna-mistal.com/about

SERIE 1 :