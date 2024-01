Photographes du mois

Stéphane Anthonioz

BIOGRAPHIE

Photographe amateur.

Série [C-(19)]

[C- (19)] est une série d’autoportraits pris à moins d’un kilomètre de chez moi, pris pendant cette période de pandémie mondiale et qui représente nos nouvelles conditions de vie :

Le cloisonnement, l’enfermement, la distance, la peur, l’omniprésence des médias sur le sujet, la mort, la fragilité et la vulnérabilité des êtres humains, leurs limites, mais aussi leur résistance à ce virus masquant nos sourires, empêchant nos bras de s’embrasser

SITE INTERNET

https://www.facebook.com/anthonioz.stephane/

SERIE 1 : [C-(19)]