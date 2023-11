Photographes du mois

David Garrigue

BIOGRAPHIE

Scaphandrier professionnel, marin et plongeur en apnée dès mon plus jeune age, suite à un accident médical perdant ma qualification médicale de plongeur pro, j'ai souhaité cacher mes douleurs sous l'eau à travers la photographie sous marine en apnée. Fragile en surface, chasseur de couleurs et de bonheur sous l'eau, je souhaite aujourd'hui sortir de ma grotte sous marine pour ouvrir mon atelier immergé.

ACTUALITES

Mon actualité,juin 2024 livre photos "Mer bleue, esprit sombre"entre temps poser mes images sur des supports ludique avec en cours de réalisation, puzzle, jeux memos, habillage disque 33 tours.

SERIE 1 :