J'ai testé pour vous l’IA pour la retouche photo

Illustration d’exemple de ON1 Photo RAW 2025

Luminar Neo 1.21 disponible depuis octobre 2024

Luminar Neo met l’accent sur l’édition et la retouche facile. Beaucoup de fonctions sont assistées par l’IA. Que ce soit le simple traitement RAW, la correction de la luminosité et des couleurs, le filtrage, l’ajout d’effets, le traitement pour un rendu proche de la pellicule, des préréglages, des améliorations locales, tout peut être accompagné par l’IA.

Lorsqu’on ouvre Luminar Neo pour la première fois, l’interface est inhabituelle et ne ressemble pas à celle de ses concurrents. On retrouve bien certains éléments comme des onglets (catalogue, préréglage ou édition) mais one ne sait pas trop par où commencer. Ce n’est pas évident mais après quelques tâtonnements, on comprend vite le fonctionnement. Le système des années 2000 avec les menus est vite assimilé et la suite vient presque instinctivement. Par contre et contrairement aux deux autres présentés ici, on ne peut pas accéder directement aux dossiers et fichiers d’images. Comme pour certain logiciels (Adobe, Capture One), les images doivent d’abord être importées avant de pouvoir les traiter. Cela fait, le logiciel montre alors une quantité de capacités à gérer et améliorer, voire embellir vos images. Dans le menu d’édition qui apparait sur la droite de sa fenêtre, ce ne sont pas moins de 38 possibilités d’amélioration ou de traitement qui vous sont proposées dont 15 utilisent l’IA. Toutes, une fois appliquées, sont ensuite également modifiables à l’aide de curseur et, selon le processeur de votre ordinateur, la modification apparaît rapidement à l’écran.