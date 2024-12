J'ai testé pour vous

J’ai testé pour vous : 3 logiciels de retouche photo utilisant l’IA, à l’usage

Par Rémy Pilliard

Comme présenté dans un précédent article, tous les logiciels de retouche photo utilisant l’IA n’ont pas les mêmes buts ni les mêmes avantages finaux. Après avoir utilisé trois d’entre eux, DxO Photolab8, ON1 Photo RAW MAX 2025 et Luminar Neo 1.22 pendant quelques semaines, voici ce qu’on peut retenir.

DxO Photolab8, Luminar Neo 1.22 et ON1 Photo Raw Max 2025 - DxO Photolab8, Luminar Neo 1.22 et ON1 Photo Raw Max 2025

DXO, la couleur, la lumière et les contrastes

Bien que DxO mette en avant beaucoup d’avantages dans sa présentation de Photolab8, seulement deux d’entre eux me semblent dépasser leurs concurrents. À l’usage, ce sont principalement la gestion de la lumière et des couleurs au sein de l’image qui s’imposent et montrent une nette différence. L’image ci-dessous en est un bon exemple. On y voit sur la comparaison de gauche, comment les différences de luminosités sont maîtrisées. En revanche, quelques fins détails doivent encore être ajustés (poils d’un des chamois, par exemple), par des opérations complémentaires ce qui enlève un peu de valeur à l’excellent travail du traitement de l’IA. À droite, les couleurs sont très bien ajustées et susciteront l’émerveillement une fois imprimées. DxO peut également se combiner avec des rendus imitant les films argentiques (Film Pack ou View Point) et avec des effets appelés Nik Collection qui sont des compléments à acquérir à part.