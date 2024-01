J'ai testé pour vous

Une photo ratée n’est pas forcément perdue

Il nous est tous arrivés de rater une photo qui aurait dû être importante. C’est le cas, par exemple d’une photo floue ou d’un sujet noyé dans un environnement qui prend plus d’importance que le sujet lui-même. Il existe, cependant, un moyen simple de la récupérer, sous forme d’un autre type d’image, ressemblant à une peinture à l’huile, une gouache ou une aquarelle, entre autres. Voici deux applications pouvant vous sauver la face.





À l’origine, le héron était flou



FotoSketcher 3.90, un logiciel gratuit

Ce petit logiciel gratuit, à première vue, ne paie pas de mine. Une fois installé, il ne prend que 14 Mo sur le disque et présente un interface épurée au lancement. Il peut être installé sur un PC (Windows) ou de manière portable (clé USB, par exemple). Par contre il n'est pas compatible Mac mais une version expérimentale est disponible sur leur site. Une barre d'outils composée de petites icônes facilement compréhensibles montre un exemple de ce qu'on peut obtenir. En cliquant ensuite sur la palette de peintre, on fait apparaître une fenêtre pour paramétrer son dessin, son aquarelle ou tout un choix d'autres transpositions. Il y en a une trentaine, tous paramétrables finement. À ces styles s'ajoutent différentes possibilités complémentaire comme l'aspect du papier de fond (marbré, froissé, tissus de lin etc.) défini comme textures. On peut également ajouter un cadre et du texte. Seul petit bémol : le logiciel est relativement ancien, conçu pour des processeurs à l'époque peu rapides et pas encore basé sur l'IA ce qui ralentit passablement le processus de création. C'est un peu ennuyeux lorsqu'on veut tester plusieurs variantes. Mais le résultat est probant.

Téléchargement (download) => https://fotosketcher.com

Après installation, dans le menu Aide, 3ème ligne, choisissez la langue.

L'original Après traitement en aquarelle Les phases du traitement : Sélection des traitements Processus en cours