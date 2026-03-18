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Mettez PsP à jour !

Par : Jean-Claude Barousse

Mettez PSP à jour !

Il s’est trouvé un temps où, comme tant d’autres photographes, de l’amateur débutant au professionnel confirmé en passant par les maisons d’édition, Photoshop était l’outil indispensable pour paraître plus sérieux aux yeux d’un environnement pas vraiment critique. C’était un peu comme la possession d’un boîtier reflex 24*36 qui faisait, souvent aux yeux des autres, Le Photographe !

Mais il est vrai que Psp (pour les intimes ou fins connaisseurs) avait des arguments à faire pâlir ceux qui ne l’avaient pas. Il faut dire que par le passé, il coûtait un bras comme vu dans une certaine publicité. Certes, il existait d’autres outils mais performants pour une tâche donnée. Les gratuits ou libres pêchaient trop par leur inconsistance ou difficultés d’approche. Bref, c’était l’outil qu’il fallait pour faire et paraître.

Alors, lorsque la société Adobe a décidé de le distribuer uniquement sous forme de location, l’occasion était trop belle pour nombre d’entre nous. Même, s’il fallait bien le dire, avoir un fil à la patte était pénible. Aujourd’hui, à part quelques réfractaires, il y en a toujours eu, souvent avec raison, ce n’est plus vraiment un souci puisque tout se loue! Et, en prime, pour amadouer son marché français, rouspéteur comme il se doit, Adobe a fait une proposition qu’il était vraiment difficile de refuser. Seuls ceux, par exemple les graphistes, ayant besoin de l’ensemble de la palette de logiciel de cet éditeur s’en mordent les doigts même si, en règle générale le coût est pris en charge par l’employeur ou entrant dans les frais professionnels.

Mais, l’offre « photographe » était vraiment irrésistible et quel plaisir de recevoir gratuitement les mises à jour terriblement efficaces pour mieux travailler. Mais, au fil du temps, ces dernières étaient réduites à la résolution de bugs – ils étaient agaçants – à l’amélioration des performances et… de moins en moins à la mise en place de nouveaux outils et/ou nouvelles fonctions.

Puis, est arrivée la trop fameuse IA. Cette Intelligence Artificielle permet, effectivement, de mieux gérer les outils présents en un temps record, ce qui permet au photographe soit de passer plus de temps sur le terrain pour ses prises de vues, soit d’être plus exigeant lors de son travail en labo. Toutefois, et c’est là l’énervement, il semble que les mises à jour soient uniquement destinées à aller déjà pêcher des bouts d’images toutes faites pour les intégrer dans notre projet photographique. Ce n’est plus de la photographie personnelle mais du strack booking ! Remarquez, cela fait sens pour ceux qui aiment ce genre d’exercice. Il n’y a rien à redire sauf que de nouvelles vraies innovations photographiques seraient les bienvenues…

Image générée par l’IA Psp - Barousse - Image générée par l’IA Psp - Barousse

Image générée par l’IA Psp avec le prompt suivant : «mettre en situation des photographes à l'affût dans un paysage de campagne un jour de mauvais temps».

Surtout , n’agrandissez pas !!!

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