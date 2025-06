Smart Photos

A voir, à lire

Vous le savez mieux que quiconque ; le smartphone ne sert pas qu’à téléphoner. Et, pas besoin de l’appeler photophone pour réaliser des photos. D’ailleurs, vous n’avez pas attendu pour en faire, ce qui explique la disparition sur le marché des petits appareils photos. Oui, c’est dit, les reflex ou autres dénominations ont du plomb dans l’aile sauf pour des prises de vues spécifiques. Mais pour combien de temps ?

Ce livre vous prouve déjà que faire des très belles photos sortant du classique est aisé et aussi facile, voire plus, qu’avec un de ces 24*36 d’un temps dépassé. C’est d’ailleurs le seul regret de cet ouvrage qui n’apporte pas de nouveautés photographiques sauf à dire que des applications, de plus en plus nombreuses, et souvent gratuites, peuvent remplacer des accessoires parfois très onéreux.

Mais, sachez-le ; si faire de la photo avec un smartphone n’est pas votre fort, vous pourrez toujours reproduire les 52 exercices proposés avec votre matériel habituel y compris votre logiciel de traitements de l’image.

Auteur : Jo Bradford

Éditeur : Eyrolles

144 pages

Prix public 19€

ISBN13 978-2-416-01914-2

