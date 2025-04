A voir, à lire

La ferveur de l’Inde

Par : Jean-Claude Barousse

C’est un livre à voir sur l’Inde ou plutôt les hindous dont peu de touristes auront l’occasion d’emporter ce genre d’images.

Toutefois, les images me semblent trop incertaines pour vraiment dégager une atmosphère. Les cadrages, composition et surtout, peut-être tirages sont trop neutres. Pourtant deux d’entre-elles sortent du lot. Celle de couverture, bien sûr, mais également en page 65 que je vous laisse découvrir et qui aurait du être en 1ère de couverture pour donner plus de puissance même si le reste n’aurait pas suivi. C’est d’autant plus surprenant que le site de l’auteur photographe www.jmpayot.ch vaut nettement plus cela surtout le travail sur la chine. Mais, ce livre vaut par le côté photos d’ailleurs et pas d’ici.

La ferveur de l’Inde

Auteur photographe : Jean-Marc Payot

Éditeur : Favre

95 pages (et presque moitié de photos)

Prix public 28€

