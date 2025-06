Photographes du mois

Martine Bour

BIOGRAPHIE

Photographe de nature, de rue , d'architecture , je suis curieuse de tout, même de l'infiniment petit. J'aime aussi les voyages et les paysages. J'ai un appareil Fuji XH2S et divers objectifs de la même marque ainsi qu'un 16/55 mm Sigma.. je travaille la couleurs et les contrastes en noir et blanc. J'ai obtenu une certification de l'école des Gobelins de paris.

VOS ACTUALITES

Une expo récente à Cattenom en Moselle .La biennale . Une parution dans l'oeil de la photographie au mois d'avril. Un livre pour une école au chili "color my life" chez Datacolor

SITE INTERNET

https://martinebphotographies.fr

SERIE 1 :