BIOGRAPHIE

Né à Orléans (France) en 1948 Gérard Chesneau réalise ses premières images à l’âge de 17 ans. En 1966, CAP de typographe en poche, il entre dans la presse et suit parallèlement un cursus à l’Ecole de photographie « EFET » à Paris, puis à l’Ecole des Beaux-Arts à Orléans (France). Il quittera la presse en 2001 après avoir passé les dix dernières années dans la création publicitaire.

Il s’installe ensuite près d’Orléans (France) et se spécialise dans la photo « Mode & Beauté ». Son travail est essentiellement un hommage à la femme et à sa beauté, mais il réalise également des photos publicitaires et des books.

En septembre 2015, il décide de transférer ses activités et son studio photo à LAGOS, en Algarve, dans l’extrême sud du Portugal.

Continuant ses prestations photo et grâce à l’expérience acquise en France sur toutes ces années, Gérard Chesneau organise maintenant, en plus des cours de 3 heures et des stages d’une journée de shootings en studio, des séminaires proposés à la semaine dans son studio photo à Lagos.

Puis, fin 2023, la décision est prise de revenir aux sources, près d’Orléans. Gérard transfère son studio sur la commune de Mardié, début 2024. Les cours et formations ont repris début 2025.

Soucieux du détail Gérard attache une attention toute particulière à la lumière et à la composition de l’éclairage en studio. « L’éclairage est la signature du photographe mais une image réussie est un travail d’équipe, chaque point doit être optimisé. Il est également indispensable d’établir une complicité et une confiance avec le mannequin afin d’obtenir toute la sensualité qui est indispensable à ce type d’image »

