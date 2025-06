Photographes du mois

Denis Aubry

BIOGRAPHIE

Auteur photographe et ancien enseignant spécialisé, Denis AUBRY se tourne actuellement de plus en plus vers la photographie naturaliste et animalière.

Ses voyages et expatriations dans à travers le monde lui ont permis de découvrir et de ramener des images de ces régions, de leurs peuples et de leurs faunes, souvent présentées lors d’expositions, articles, albums, projections-conférences et spectacles ou servant de supports ou d’illustrations à des artistes locaux.

Ma démarche:

Auteur Photographe, je partage avec le public depuis 1980 les images issues de mes nombreux reportages aux quatre coins du Monde et ceci sous forme d’expositions, albums, tirages d’arts, diaporamas, animations-spectacles et conférences.

Mes expositions et animations sont souvent associées à d’autres arts en rapport avec les thématiques présentées (Musicales, créations plastiques, poésie…) par moi-même ou en association avec d’autres artistes.

Mes productions sont présentées à l’occasion de Festivals internationaux ou locaux.

En tant qu’ancien enseignant spécialisé, j’anime aussi et initie à l’image les publics scolaires, de la Maternelle au Collège.

Me spécialisant de plus en plus dans les reportages naturalistes et ethnologiques de différentes régions du Monde (Pays nordiques, Mongolie, Tasmanie, Afrique, Europe…) j’essaye d’y associer une sensibilisation sur les problématiques environnementales spécifiques à chaque milieu naturel en y associant faunes et flores locales.

ACTUALITES

* 7 et 8 juin 2025: Exposition "NATURES SCANDINAVES" aux Captures d'Instants Nature - Hesdigneul-les-Béthunes (62)

* 12 au 21 juin 2025: 3ème Festival "VOYAGES...": Organisation des concerts de Youri DEFRANCE et exposition "Clins D'Oeil sur le Monde" aux Jardins de Bernadette - Haut du Tôt - Vagney (88)

* 5 juillet au 3 août 2025: Participation à l'exposition collective "Exprime ta Nature!" à l'étang de Midreveaux (88)

* 1 juillet au 1 août 2025: Organisation exposition et animations de l'exposition hommage " Les Gens d'Ici" de Joël COUCHOURON à la Maison de la Forêt de Norroy - St Sauveur (54)

SITE INTERNET

https://denisaubry2.wixsite.com/monsite

SERIE 1 :