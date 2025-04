Photographes du mois

Guillaume Prugniel

BIOGRAPHIE

Photographe et cinéaste autodidacte, Guillaume Prugniel arpente le monde à la recherche des lieux abandonnés les plus insolites.

L'exploration urbaine a toujours été au cœur de sa pratique photographique, et son goût pour le travail de lumière l'a rapidement conduit à revisiter ces endroits la nuit, afin de maitriser l'éclairage. Il en découle des images colorées, contrastées, qui se démarquent des clichés d'urbex classiques.

Son parcours débute en France, Guillaume profite ensuite d'une décennie à Berlin pour développer son art et documenter les vestiges de la guerre froide. En 2020 il commence à produire des vidéos, et 4 ans plus tard, il signe son premier film. Sa curiosité et son goût pour les terrains reculés l'ont mené dans les montagnes du Nevada et au Spitzberg, accompagnant des paléontologues à la recherches de fossiles d'ichtyosaures.

ACTUALITES

Passage dans les Nouveaux Explorateurs Culture et Street: Berlin, 2025

Son film "Vestiges, Regards sur le Spitzberg", projeté pour la première fois en clôture du festival CinémaPlanète à Metz, sera présenté dans d'autres festivals.

SITE INTERNET

https://urbartho.com

SERIE 1 :