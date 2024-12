Photographes du mois

Séverine Verel - Pseudo Elviranka

BIOGRAPHIE

Après des années de pratique photographique de voyages et d'immersion en pleine nature, le désir d'associer imaginaire et espace naturels s'est imposé. En superposant différents clichés et en les associant non par ordre chronologique ou proximité géographique, mais sous forme de juxtaposition poétique.

Il s'agit de brouiller les pistes de la photo de paysage représentative pour se tourner vers le potentiel évocatoire de chaque élément pour composer une ode à la forêt sous forme visuelle.

Des cascades, des racines des pont les éléments s'entrechoquent, se juxtaposent, se ploient pour représenter la forêt sous des traits qui ne dépeignent plus seulement un type de paysage, mais un habitat, un décor et un acteur de légendes indéfinies dans lesquelles on peut plonger a la manière dont on se laisse emporter par ces contes qui évoquent des lieux enchantés.

ACTUALITES

Publication par docuspecials.com/ severine verel

SITE INTERNET

SERIE 1 :