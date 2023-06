Photographes du mois

IA : Intelligence Artificielle

BIOGRAPHIE

L'intelligence artificielle (IA) capable de créer des images est une avancée révolutionnaire dans le domaine de la création visuelle. Elle peut générer des images réalistes à partir de descriptions ou d'ébauches. Cette IA a transformé les domaines de l'art, du design et de la production visuelle, offrant de nouvelles opportunités créatives. Cependant, le débat persiste concernant son impact sur les emplois artistiques traditionnels et l'authenticité des œuvres. Malgré cela, l'IA ouvre la voie à une collaboration unique entre la technologie et l'esprit humain, permettant la création d'œuvres d'art véritablement extraordinaires.

Tous les portraits de cette galerie d'images ont été créés entièrement par l'intelligence artificielle.

ACTUALITES

Quelques sites d'intelligence artificielle pour la création d'images

Runway ML: https://runwayml.com

Artbreeder: https://www.artbreeder.com/

Deep Dream Generator: https://deepdreamgenerator.com/

Dall-E https://openai.com/blog/dall-e/

MidJourney https://www.midjourney.com/

SERIE 1 :