Michel Follorou

BIOGRAPHIE

Depuis 10 ans, Michel Follorou, inlassablement, avec une rare constance, photographie le même mètre carré d’un mur d’une église en Bretagne, dont il capte la beauté inimitable de la lumière des vitraux projetée, tels des tableaux peints, sur la pierre.

Michel Follorou sait s’en saisir, capter les rayonnements si subtils et en faire son sujet, et ce jusqu’à tarir la source de ce mur pauvre.

Par sa maitrise des formes il en élargit le simple cadre et nous dévoile l’indicible. Ses tableaux photographiques expriment la joie, la profondeur, la quête de la source créant ainsi une oeuvre brute, totale, achevée.

Il nous montre ici, magnifiquement, pour citer Susan Sontag, que les photographies qui ne peuvent rien expliquer par elles-mêmes sont d’inépuisables incitations à déduire, à spéculer et à fantasmer.

ACTUALITES

Intuitions - Exposition du 9 au 18 juin, Hôtel de l’Industrie - 4, Place Saint-Germain-des-Prés, 75006 Paris

