BIOGRAPHIE

De formation Architecte et Historien de l'art j'enseigne aussi le Design à des élèves en Lycée Professionnel.

J'ai participé à des concours et des expositions photo en France et à l'étranger (Berlin, Melbourne, Budapest).

L’image est un moyen de communication universel, compréhensible par tous, quel que soit son origine ou sa culture.

J’aime transmettre des messages et des émotions à travers mes photos, pour témoigner et sensibiliser à la beauté et la fragilité de notre planète et de ses habitants.

Les photographies sont réalisées en France et en Roumanie en Transylvanie

ACTUALITES

Expositions en France : Poitiers, Gençay

CONTACT AUTEUR

https://gurushots.com/cecilia.teodoru/photos

SERIE 1 :