Olivier Foulon

BIOGRAPHIE

Je suis originaire de La Rochelle, une ville où il fait bon vivre au bord de l'océan, une ville en éternel mouvement, idéale pour la photo.

Photographe amateur depuis plus de 25 ans, j 'ai commencé par prendre de photos de vacances, de paysages à l'argentique, puis vient l'ère du numérique avec de nouveaux appareils. Mais j'ai conservé un Olympus Trip35 et un YASHICA MAT 124.

Avec le temps je me suis pris de passion pour le Noir et Blanc, qui donne un côté mystérieux sur certains clichés ou permet de se concentrer uniquement sur le sujet principal. Mais l'océan, la nature et tout ce qui fait sa beauté, la faune la flore, m’émerveillent et en tant que photographe amateur on se doit à travers nos clichés de montrer aux personnes pourquoi on se doit de préserver notre planète...

Des photographes tel que Vincent Munier ou Guillaume François sont pour moi des références dans ce domaine.

La photo de rue dite "Street-Photo" ; parce que capturer un instant, un moment , un échange, la joie, la peine, c'est prendre un cliché sans triche juste "le moment décisif" si cher à Henri Cartier-Bresson.

Photographe parmi mes références, source d'inspirations, il y a aussi Robert DOISNEAU ; Vivian MAIER ; Joel Meyerowitz et tant d'autres...

ACTUALITES

Je prépare une exposition photo pour le mois de MAI , et d ici 2 ans la sortie d un livre.

CONTACT AUTEUR

https://fo-tographie.jimdosite.com/

Série 2 :

Série 1 : Le dernier souffle