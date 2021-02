BIOGRAPHIE

Cathy Gilbrin, native de Deauville et passionnée par la photographie depuis 2008, j'immortalise l'architecture Normandes et les paysages marins.

Autodidacte, j'ai exposé à de nombreuses reprises avec d'autres passionnés puis je me suis lancée dans mes propres expos en solo fin 2017. Toutes mes expos sont en faveur d'enfants atteints de malformations du cœur. En effet, j'ai tenu à ce que ma passion serve à une bonne cause. Étant moi-même greffée d'une homogreffe cardiaque, il me semblait tout naturel de mettre ma passion au service des enfants malades du cœur.

Titulaire d'une formation photo en 2019, j'ai participé à de nombreux concours photos où j'ai pu remporté les 1er prix local, 1er prix départemental, 1er prix régional, 2 ème prix local, 3 ème prix régional, 5 ème prix local. Une de mes photos a été publiée dans un magazine photo national sur la nature. Deux de mes photos ont été sélectionnées au salon de la photo à Paris - Porte de Versailles.

Vous pouvez retrouvez l'intégralité de mon parcours, me connaitre d'avantage et visionner quelques unes de mes photos sur mon site www.images-photos.webnode.fr et sur ma page facebook dédiée à ma passion https://www.facebook.com/CathyGilbrinPhotographie

ACTUALITES

J'ai créé un groupe facebook qui s'appelle "Art Expo Virtuelle" qui permet aux artistes de pouvoir s'exprimer virtuellement en attendant le retour à la normal et la réouverture de nos salles d'expositions qui nous manquent tant avec la crise sanitaire que nous rencontrons actuellement. Sur mon groupe les artistes photographes, peintres, sculpteurs, dessinateurs, créateurs peuvent exposer virtuellement leurs œuvres. Les artistes viennent des 4 coins de la France mais aussi des 4 coins du monde, Brésil, Canada, Colombies, Bulgarie, Hongrie, Italie, Belgique, Espagne, Allemagne, etc....

Mon groupe facebook "Art Expo virtuelle" est un peu le relais en attendant la réouverture des salles. D'ailleurs j'ai eu le soutien de la Député de mon département qui apprécie mon engagement pour les artistes durant cette période compliquée.

Mon objectif dans l'avenir est de pouvoir créer une belle exposition multiculturelle avec un mélange d'artistes peintres, photographes, sculpteurs, dessinateurs, aquarellistes, créateurs afin de proposer aux visiteurs un panel d'artistes talentueux et faire connaître aussi des artistes locaux qui méritent d'exposer leurs œuvres. Dans mon groupe, j'ai fait la connaissance d'artistes qui n'osent pas exposer alors qu'ils ont énormément de talents. Pour moi, il est important de les faire connaître. Je pense que le partage et l'entraide sont importants pour qu'ils puissent par la suite se lancer dans leurs propres expositions.

CONTACT AUTEUR

Site Internet : https://images-photos.webnode.fr/

Page FaceBook : https://www.facebook.com/CathyGilbrinPhotographie/





Série 3

Série 2

La Nature