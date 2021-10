Grégory Larnac

Quelle a été votre première rencontre avec la photographie ?:

Enfant ma grand mère me racontait souvent son travail dans un labo photo et la magie du développement... Quelques années plus tard ma rencontre avec Dimitri Wagon qui me fera un shooting photo comme modèle sera le déclic qui me donne l'envie de passer de l'autre coté de l'appareil.

Quel a été votre parcours pour devenir photographe ?:

Autodidacte, j'ai commencé a faire des shooting avec des amies dans l'univers de la danse et du monde du spectacle, Au fil des années et des rencontres, je suis passé par des photos, portraits, mode, nature, puis des photo de détails et de mise en scène.

Mes premières expositions et participations à des ventes aux enchères m'ont permis petit à petit de prendre de l'assurance pour pouvoir prendre de plus en plus de risques , et essayer de faire passer des messages...

Comment vous définissez-vous en tant que photographe et avez-vous un thème de prédilection ?:

Difficile de choisir un seul thème, en fonction des moments ou de mes envies j'aime aller dans différentes directions, différents projets...

Si je devais choisir un thème de prédilection cela serait aujourd'hui les mises en scène avec surtout les rencontres et les échanges avec les modèles qui partagent ce type d'aventures et acceptent de se plonger dans mes idées parfois bizarres.

Quels sont les photographes qui vous ont inspiré ?:

David Lachapelle et Bruce LaBruce qui pour moi n'ont pas de limites osent et n'hesite pas à jouer avec les messages à double sens et la provocation.

Parmi toutes les images que vous avez réalisées, quelle est votre photo préférée et pourquoi?:

"Les Mots..."

Il s'agit d'une photo réalisée pour la vente aux enchères de l'association Via Femina Fama sur la ville de Nîmes, qui vient en aide aux femmes victimes de violences dans laquelle je suis investi en tant que bénévole.

Sur cette photo une modèle de dos a des mots inscrits sur son corps.

Il s'agit des mots des bénéficiaires de l'association qui ont répondu à la question:

En un mot que représente cette association pour vous?

Cette photo par la suite fut choisie pour être l'affiche de l'évènement et eut un très beau succès lors de la vente aux enchères.

Ou l'argent de cette vente fut intégralement reversé à l'association pour l'aide en urgence et la création d'ateliers de reconstruction.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite devenir photographe pro ?:

De toujours se faire plaisir et d'oser, également de savoir faire le tri entre les critiques constructives et les autres.

Avez-vous un projet en cours ou à venir dont vous souhaitez nous parler ?:

Mon prochain projet et ma nouvelle exposition "Holy Smoke"

avec la Ville de Courthézon (84) les 20, 21, 27 et 28 Novembre 2021 de 10h à 18h Vernissage le Samedi 20 Novembre à 18h00.

Ou j'aurais le plaisir de présenter 40 photos, une série intitulé "Voluptés" une série de photos colorés de corps nu(e)s et détails qui se fondent dans la fumée Une seconde série de photo intitulé "Négatifs" inversion, pureté une façon de voir certains lieu de culte différemment.

