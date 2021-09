Guillaume Foray

Quelle a été votre première rencontre avec la photographie ?:

En 2017, j'ai voulu offrir une séance photo de portrait à un ami pour son anniversaire. Le jour du shooting, je l'ai accompagné. A ce moment-là, j'étais dans une période de ma vie assez compliquée. Je venais de terminer mes études et mon alternance, qui ne m'avaient pas plu mais tant qu'à avoir commencé, autant aller jusqu'au diplôme, et je ne savais pas quoi faire, vers quoi m'orienter.

Et puis ce shooting a été comme un déclic. De voir la photographe s'éclater et vivre épanouie de cette passion, ça a semé une graine dans mon esprit. Quelques mois plus tard, je la recontactais pour discuter avec elle, obtenir des conseils. Décembre 2017, alors que je n'avais jamais touché un appareil photo de ma vie, je reçois mon tout premier et commence alors une vraie passion qui était le début d'une belle aventure.

Quel a été votre parcours pour devenir photographe ?:

Je me suis formé de plusieurs manières. La priorité était de savoir se servir d'un appareil, j'ai donc suivi des cours proposés par un photographe local. Puis beaucoup d'entraînement.

Ensuite en accompagnant des photographes sur des séances et des mariages. C'est là que je me suis décidé à devenir photographe social.

Je me forme également beaucoup en ligne (des sites comme photophiles, empara, etc.) et en workshop sur des thèmes spécialisés.

En avril 2019, j'ai ouvert mon entreprise pour me professionnaliser, et je n'ai jamais regretté.

Comment vous définissez-vous en tant que photographe et avez-vous un thème de prédilection ?:

Je suis un photographe social, spécialisé dans les mariages, la famille, grossesse, bébé. Je fais également un peu de portrait et développe la photo canine.

Je ne suis pas le meilleur photographe techniquement parlant, je suis plutôt instinctif, toujours en quête de belles lumières et d'émotion avant tout.

Quels sont les photographes qui vous ont inspiré ?:

Beaucoup de photographes !

Dans le domaine du mariage, le travail d'Eric-René Penoy est une source d'inspiration inépuisable, avec une approche très particulière.

J'aime aussi beaucoup le travail artistique de Sébastien Roignant, intégrant des paysages sompteux.

En photo de portrait, l'univers du Turk si particulier est une de mes plus grandes sources d'inspiration, par ses mises en scène, ses créations de décors majestueux à partir de rien et l'ambiance singulière qui se dégage de ses photos.

Parmi toutes les images que vous avez réalisées, quelle est votre photo préférée et pourquoi?:

Ma photo préférée est sans doute la 1e que je partage ici. Ce couple au coucher du soleil. C'est là que j'ai commencé à vraiment trouver mon style, ce que j'aimais et ce que je cherchais. Ces belles lumières chaudes et puissantes, la connexion entre les personnes présentes sur les photos et cette douceur qui s'en dégage.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite devenir photographe pro ?:

Je lui dirais en premier lieu de pratiquer encore et encore, tout commence là. Se former est essentiel, même une fois pro il ne faut pas lésiner sur la formation. Et à choisir entre du nouveau matos ou une formation, préférez la formation. Le matériel flambant neuf, dernière génération vous apportera peut-être plus de confort, mais il ne fera pas de vous un meilleur photographe, et ça peut être très frustrant. Privilégiez toujours de vous former, d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques. En commençant par les bases : apprendre à maîtriser le mode manuel. Ça ne signifie pas qu'il faut toujours shooter en mode manuel, mais ça vous permettra de comprendre votre appareil photo. Maîtrisez la technique pour vous en défaire.

Avez-vous un projet en cours ou à venir dont vous souhaitez nous parler ?:

Je développe la photographie canine en ce moment, mais mon gros projet c'est un projet de studio artistique pour créer des mises en scène photographiques, avec création de décors, de costumes et d'accessoires. Cela viendra en son temps.

CONTACT AUTEUR

Site Internet : www.guillaumeforay-photographe.com