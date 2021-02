Cathy Gilbrin

Quelle a été votre première rencontre avec la photographie ?:

J'ai découvert la photographie quand j'étais petite avec mon grand père. C'était un grand voyageur, il a fait le tour du monde et il ramenait sans ses valises de superbes photos des pays qu'ils avaient traversés. C'etait un passionné de photos et je suis sur qu'il aurait était heureux de savoir qu'aujourd'hui je pratique la photo.

Quel a été votre parcours pour devenir photographe ?:

J'ai commencé la photographie sérieusement en 2008. Autodidacte, j'ai exposé à de nombreuses reprises avec d'autres passionnés puis je me suis lancée dans mes propres expos en solo fin 2017.

Toutes mes expositions sont en faveur d'enfants atteints de malformations cardiaques, une cause qui me tien à coeur puisque moi même greffée d'une homogreffe cardiaque à cause d'une malformation du coeur. J'ai donc tout naturellement mis ma passion pour la photo au service des enfants malades.

J'ai enchainé aussi quelques concours photos entre passionnés où j'ai pu remporter les 1er prix local, 1er prix départemental, 1 er prix régional, 2 ème prix local, 3 ème prix régional et 5 ème prix local. Une de mes photos a fait la publication dans un magazine photo national sur la nature qui s'appele "Nat'images" . J'ai adressé 2 de mes photos pour le salon de la Photo à Paris et elles ont été sélectionnées pour être exposées Porte de Versailles. J'ai passé aussi une formation photo en 2019.

Comment vous définissez-vous en tant que photographe et avez-vous un thème de prédilection ?:

Je suis une grande passionnée de photo et ce qui m'anime avant tout c'est de pouvoir offrir à mes visiteurs qui viennent voir mes expos, des images qui transmettent une émotion, un sentiment. Une photo doit pouvoir raconter une histoire et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes visiteurs, l'émotion que j'ai au moment où je prend la photo. Mon thème de prédilection c'est le patrimoine, l'architecture et les paysages marins.

Quels sont les photographes qui vous ont inspiré ?:

Je n'ai pas de photographes préférés car lorsque je me rends à une expo, c'est surtout l'image en elle même qui me parle ou pas. Peut importe si c'est un photographe pro ou amateur, si l'image transmet une émotion elle me touchera forcement.

Parmi toutes les images que vous avez réalisées, quelle est votre photo préférée et pourquoi?:

J'ai quelques photos coups de coeur dans toutes les photos que j'ai pu faire et donc faire un choix est difficile mais j'aime beaucoup celle de Cabourg. Ce jour là, dans le ciel, il y a avait de la matière et un ciel trés bleu qui donnait de jolis contrastes entre les nuages et le ciel Je me souviens lors d'une de mes expos, que de nombreux visiteurs avaient l'impression de regarder une toile de peinture d'impressionnisme, ils étaient charmés par les couleurs

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui souhaite devenir photographe pro ?:

Je ne suis pas pro alors il est difficile de donner des conseils mais ce que je peux dire avec certitude c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras malgré les difficultés. Il faut continuer encore et encore, croire en ses rêves et surtout persévérer !!! La pratique, la pratique et encore la pratique pour arriver à ce que l'on souhaite faire. Un jour ou l'autre cela fini toujours par payer. Commencez par exposer avec d'autres amateurs et petit à petit vous arriverez à exposer en solo.

Avez-vous un projet en cours ou à venir dont vous souhaitez nous parler ?:

J'ai crée un groupe facebook qui s'appel "Art Expo Virtuelle" qui permet aux artistes de pouvoir s'exprimer virtuellement en attendant le retour à la normal et la réouverture de nos salles d'expositions qui nous manquent tant avec la crise sanitaire que nous rencontrons actuellement.

Sur mon groupe les artistes photographes, peintres, sculpteurs, dessinateurs, créateurs peuvent exposer virtuellement leurs œuvres. Les artistes viennent des 4 coins de la France mais aussi des 4 coins du monde, Brésil, Canada, Colombies, Bulgarie, Hongrie, Italie, Belgique, Espagne, Allemagne, etc....

Mon groupe facebook "Art Expo virtuelle" est un peu le relais en attendant la réouverture des salles. D'ailleurs j'ai eu le soutien de la Député de mon département qui apprécie mon engagement pour les artistes durant cette période compliquée.

Mon objectif dans l'avenir est de pouvoir créer une belle exposition multi-culturelle avec un mélange d'artistes peintres, photographes, sculpteurs, dessinateurs, aquarellistes, créateurs afin de proposer aux visiteurs un panel d'artistes talentueux et faire connaitre aussi des artistes locaux qui méritent d'exposer leurs oeuvres.

Dans mon groupe, j'ai fait la connaissance d'artistes qui n'osent pas exposer alors qu'ils ont énormément de talents. Pour moi, il est important de les faires connaitre comme d'autres l'ont fait pour moi à mes début dans la photo. Je pense que le partage et l'entre aide sont important et pour qu'ils puissent par la suite se lancer dans leurs propres expositions.

Site Internet : www.images-photos.webnode.fr