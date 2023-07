A voir, à lire

Le meilleur de la Bretagne

Par : Jean-Claude Barousse

Quand photographie rime avec gastronomie…

Quand photographe s’associe avec un guide gastronomique… Content de recevoir ce livre qui nous met la salive aux lèvres. Pensez donc, tout ce qui est bon culinairement dans cette région, nous est proposé. J’ouvre et au hasard, dans l’ordre de ma lecture aléatoire, les pages sur les fraises de Plougastel, le Poireau, le Kouign-amann et tant d’autres donnent à poursuivre.

Mais, désormais comme dans tout ouvrage, livre en manque de temps, de correcteur, tomber sur une coquille laisse un goût amer. Il nous est dit dans une légende de photo qu’il s’agit du lait Robot alors que l’on apprécie mieux le lait Ribot, du moins pour les amateurs.

Toutefois, par les fameuses épices Kari Gosse faisant la joie des restaurateurs bretons, nous sommes rassurés sur le sérieux de ce livre d’autant plus lorsqu’il est utilisé pour une recette de Homard que j’espère bleu.

Et, à y regarder de plus près tout est bon dans ce livre comme c’est le cas des adresses données notamment pour aller se procurer un excellent cochon qui n’a rien à envier à d’autres régions. D’ailleurs, en Bretagne l’air iodé y donne un petit goût supplémentaire comme c’est le cas pour l’agneau salé. Et, je vous laisse découvrir les autres produits, dont le muscadet que la Bretagne donne avec abondance, générosité. Et regardez ces photos dont vous devriez pouvoir vous inspirer pour vos prochains projets photographiques, documentaire ou autres.

Le meilleur de la Bretagne

Auteur : Gilles Pudlowski – Photographe : Maurice Rougemont

Éditeur : AR Collection

144 pages- un peu plus de photos – Prix public 25€

Isbn 9782493294067

