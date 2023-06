10 photos érotiques ! La recette de Photophiles !

La lumiere



Mettre en valeur le corps féminin (ou masculin) en photographie demande une grande maîtrise de l'éclairage. Sur cette image, la qualité de la lumière fait en grande partie la réussite de la photo. La lumière tombe sur le bas des reins : elle souligne le volume des fesses du modèle, le grain de la peau et attire le regard sur le string. Le photographe a probablement utilisé un réflecteur sur le côté droit de l'image pour renvoyer un peu de lumière et éviter des ombre trop fortes entre les cuisses et sur le côté. Attention, pour faire une telle image et obtenir un fond bien noir, prévoyez de l'espace entre le modèle et le fond qui ne doit pas être éclairé.