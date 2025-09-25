Photographes du mois

Frédéric Bourret

BIOGRAPHIE

L’aventure photographique de Frédéric Bourret a débuté en 2000 à New York en tant qu’autodidacte. Les clichés capturés au cours de ses déambulations matinales ont rapidement attiré l’attention et ont été exposés dans une galerie de renom à Paris. À travers l’objectif de son appareil photo, il a partagé sa vision unique de la ville, en mettant en avant les lignes architecturales et en créant des compositions graphiques d’un New York quasiment désert aux premières heures du jour.

Fort de cette première réussite, porté par une curiosité profonde et une passion pour les sciences et les mathématiques, il poursuit son parcours artistique en capturant l’invisible qui se cache dans le monde qui nous entoure.

Les éléments du quotidien prennent une dimension exceptionnelle sous son regard. Cette approche se reflète dans tous ses thèmes, qu’il explore la perception des reflets, le passage du temps et la théorie des cordes, symbolisé à travers un voyage en train, l’influence de la lumière sur le corps féminin, ou la posture de l’attente à travers diverses cultures. Sa vision unique du quotidien nous invite à poser un regard différent sur des aspects que nous avons tendance à négliger.

Il obtient le prix coup de coeur de la bourse des talents en photographie. Il expose à New York, Paris, mais également à Genève et dans de multiples galeries comme le Manoir de Cologny, la Galerie Verdeau,… Des journaux comme la Tribune de Genève, Connaissance des Arts, Le Figaro Lui consacre des articles. On dit de lui : « qu’il Capte l’intensité de ces instants cachés et mystérieux avec élégance et sincérité (Evene, Le Figaro)» « Un regard très particulier sur la ville ‘qui ne dort jamais’ (Le Nouvel Observateur) » « He is an artist and a free man, curious about everything, who ventures wherever his creativity takes him. He has exhibited in New York, Paris, Berlin, Geneva, and even Art Basel. He touches all categories, the street, the conceptual, the nude, and it suits him (London Street Art Magazine) »

