Photographes du mois

Claude Bour

BIOGRAPHIE

Claude Bour est un photographe passionné par l’image depuis plus de trente ans. Curieux et ouvert à tous les styles photographiques, il développe une approche sensible, guidée par la recherche de lumière, d’émotion et d’abstraction.

Dès son plus jeune âge, il cultive une attention particulière aux détails de la nature qui l’entoure. Avec le temps, il affine son regard et explore des techniques comme le mouvement intentionnel de l’appareil photo (ICM) ou les expositions multiples, qui lui permettent de dépasser la simple représentation pour proposer une vision plus intérieure du monde.

Ses images racontent des fragments d’histoires silencieuses, oscillant entre réalité et suggestion, chaos et harmonie.

À travers elles, il invite le spectateur à ralentir, à ressentir, et à se laisser traverser par la beauté fragile de l’instant.

"Fragments" (la série proposée), explore l'équilibre fragile entre l'ordre et le désordre dans la nature.

Chaque image révèle des formes floues et des textures éthérées, où la lumière et l'ombre dansent dans une apparente confusion.

Ce chaos visuel trouve son harmonie dans la poésie des détails et l'émotion qu'il suscite.

Ces compositions capturent la beauté imprévisible du monde, où chaos et harmonie coexistent en parfaite symbiose.

VOS ACTUALITES

Exposition à venir "Chronique d'une disparition annoncée" au 7ème festival photo de Vic-sur-Seille du 24 au 26 octobre 2025,

https://cbour.fr/fr/actualites

SITE INTERNET

https://cbour.fr

SERIE 1 :