Photographes du mois

Claire-Lise Roullin

BIOGRAPHIE

Sensible à l’harmonie des couleurs et appréciant l’esthétique minimaliste, je trouve intéressant de changer de perspective pour permettre à l’image de transmettre quelque chose de personnel.

ACTUALITES

Série Nages Libres:

« Nager, contrairement à la natation, n’est pas un sport, mais une respiration, un art de vivre. » - Lucas Menget

Dans cette série intitulée Nages Libres, les cinq sens se dévoilent tour à tour, les vêtements et accessoires ne sont pas tous restés au vestiaire, les livres se sont invités à la fête, chacun apportant sa propre nuance à ces tableaux aquatiques.

Respirer l'air humide de la piscine, contempler les reflets et les jeux de lumière ou simplement fermer les yeux pour se laisser surprendre par la caresse de l'eau, écouter le murmure apaisant des vagues et le clapotis des éclaboussures, savourer une tasse de thé au bord du bassin...

Mon intention photographique est de porter un regard poétique sur ces moments où nos sens interagissent avec l'eau, c’est une invitation à observer nos sensations, à prendre une inspiration et à nous laisser transporter par la magie de l'instant présent.

Expositions:

2024 | Nages Libres - Luminance 24, Photo-club PCA, Achenheim

2023 [ Palette d'escaliers - Expérimentation23, Galerie La Chambre, Strasbourg

Publications, en collaboration artistique avec Patricia Haller-Chatelet :

2024 | "Nages Libres" - ISBN 9791042606909

2023 | "Sacha" - ISBN 9791034358519

2023 | "Escale: y es-tu?" - ISBN 9791039655804

SITE INTERNET

https://photoclubachenheim.fr/photographes/claire_lise-roullin

https://www.instagram.com/photo.matcha/

