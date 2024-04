Photographes du mois

François Mauplot

BIOGRAPHIE

Formé très jeune à la photographie argentique noir et blanc ainsi qu’à la couleur et la pratiquant jusqu’en 1980 date à laquelle la peinture devient le médium privilégié dans des réalisations hyperréalistes et en grand format. La photo n’est plus qu’un outil pour les archives.

Ce n’est qu’en 2005 que la photographie redevient le médium principal de l’expression privilégiant les techniques numériques en moyen format et plein format.

L’année 2009 marque un tournant dans le travail, c’est le début d’un grand projet «Mémoire de profils» et d’une nouvelle approche de l’image photographique, avec un protocole de travail écrit et une systématique de prise de vue. C’est à la suite de ce projet que toutes les recherches photographiques font l’objet d’un protocole de méthodologie de prise de vue et de restitution sous forme de série. Les travaux les plus récents explorent les techniques de l’image en très haute définition : «Les semblables» avec J.C Stora, «Portrait de pierres», «Sur les chemins de nos balades», OUTILS, ou bien encore les recherches entre photographie documentaire et approche plasticienne autour de lieux ou de traumatismes collectifs : Oradour-sur-Glane, Malpasset, La dernière vague, Mourir de l’eau ...

ACTUALITES

Eté 2024 Expo solo OUTILS Musée de préhistoire de Terra Amata Nice

SITE INTERNET

https://www.instagram.com/francoismauplot/

SERIE 1 :