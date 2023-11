Photographes du mois

Marie-Anne Pauwels

BIOGRAPHIE

Photographe amateur, cela fait quelques années que je suis passionnée par ce médium. Essentiellement autodidacte, j'ai suivi des cours dans un atelier de photographie, plusieurs formations sur internet, et je fais partie d'un club de photo. Je pratique essentiellement la photo de reportage ainsi que la photographie urbaine. Dans ma pratique, je cherche avant tout à capter les lumières et les ambiances dans la banalité des choses. Je suis très influencée par le New Topographic Movement et - bien qu'assez éclectique - ce sont les projets de longue durée avec une ligne de conduite prédéfinie et sous la direction d'un mentor.

ACTUALITES

Deux séries publiées par l'Oeil de la photographie :

- Entre ville basse et terrils - Charleroi : https://loeildelaphotographie.com/fr/marie-anne-pauwels-2/

Ce sont des photos de ce travail que je présente ici

- L'amour vache : https://loeildelaphotographie.com/en/marie-anne-pauwels-pop/ -- https://www.atelier-obscura.com/blog/2022/7/7/marie-anne-pauwels

SITE INTERNET

https://www.marie-annepauwels.com/a-propos

SERIE 1 :