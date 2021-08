Stéphane Navailles

BIOGRAPHIE

Si l’inspiration vient en dormant, la mienne est apparu le jour où j’ai ouvert les yeux !

Je pratique la photo depuis 1993, l’année où j’ai découvert San Francisco et sa culture Hip Hop. Seuls les graffitis avaient à mon sens de l’intérêt et pendant des années je l’ai pensé ainsi.

Et puis ce mauvais « copain », le burn-out s’est insinué dans mon existence pendant des mois jusqu’à m’empêcher de faire ce que j’aimais m’empêcher de vivre sereinement.

Après des mois de « rien » mon regard étriqué c’est enfin ouvert à la beauté de « tout », les lignes, les courbes, les couleurs, les gens… Même le noir et blanc que je trouvais insipide et devenu une liberté d’expression des plus motivante.

Je me sens vivant à chacun de mes clichés.

Mon envie de partager va grandissante ; mon envie de faire transpirer mes émotions et de recevoir en retour les émotions d’autrui me nourrissent et me pousse à devenir meilleur.

ACTUALITES

Exposition à Paris septembre 2021, Lons le Saunier octobre 2021.

Tokyo International foto Awards 2020 (TIFA)Silver Winner in Portfolio.

Chromatic Awards 2020 Silver Winner in Street.

PSPA 2020 Silver Winner in In the Transport.

PX3 2020 two Bronze Winner in Street and Smartphone Photography Professional.

BIFA 2020 Bronze winner in Portfolio.

Monovisions Photography Awards 2020 two Honorable Mention.

IPA 2018-2019-2020 Honorable Mention in Street.

APA 2018-2019-2020 4 Honorable Mention in Street and one Honorable Mention in Landscape.

Digital exhibitions 2020 New-York Berlin Madrid Vienne. Exhibition Paris mai 2021 Besancon 2020 in France.

Edited in PHOTOGRAPHIZE (USA), DODHO (Spain), EYE PHOTO,Magazines 2019-2020-2021.

https://www.instagram.com/stephane_navailles

SERIE 1 :