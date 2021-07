Alain Robin

BIOGRAPHIE

Je me définis comme un photographe du banal, du "rien", de ce que l'on ne voit plus à force d'habitude.

Émotionnellement et techniquement plus à l’aise avec le noir & blanc, quand je m’essaye à la couleur, c'est avec prudence et humilité, et seulement quand je sens que la couleur est un sujet « en soi » ou qu'elle renforce le récit de mes photos.

Je suis très attentif à mes cadrages mais la « règle des trois tiers » m’agace la plupart du temps et je ne sais pas « composer » une photo, je ne suis pas peintre et les scènes qui attirent mon œil sont déjà « naturellement composées » : quand je déclenche, je sais comment je vais recadrer pour « révéler » cette composition.

La série qui suit a été faite à l'occasion de la vérification de la toiture de l'immeuble où j'habite. J'ai été complètement séduit par la manière dont la lumière magnifiait les objets abandonnés dans ce grenier.

CONTACT

Site internet : www.alainrobin.net

SERIE 1 : Le Grenier